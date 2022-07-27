Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve insan odaklı belediyecilik kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Şehirde kadınlara yönelik pek çok etkinlik gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Şehrimi Tanıyorum’ projesini hayata geçiriyor. 11 ilçenin tamamında 18 – 65 yaş aralığındaki kadınlara yönelik gerçekleştirilecek kültür ve tanıtım gezisi kapsamında kırsal mahallelerde ikamet eden kadınlar şehrin tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret ederek şehri tanıma fırsatı bulacak. Etkinliğe https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/kultur-gezisi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvurularda son gün 15 Ağustos Pazartesi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, projeye ilişkin detaylı bilgiye 0535 108 13 81 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.