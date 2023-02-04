Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şehir Merkezinde Gece Saatlerinde Kar Yağışının Başladığı İlk Andan İtibaren Arterleri Ulaşıma Açık Tutmak İçin Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Kar Yağışıyla Birlikte Meydana Gelebilecek Olası Aksamalara Mahal Vermemek Adına Ana Arter, Cadde, Bulvar Ve Kavşaklarda Nöbet Tutan Ekipler, Kar Küreme Ve Tuzlama Çalışmalarıyla Yolları Ulaşıma Açık Tutuyor.

Bunun yanı sıra yaya ekipler tarafından kaldırımlarda ise düşme tehlikelerine karşı kar küreme çalışmaları da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Olarak Her Türlü Aksaklığa Karşı Tedbirimizi Aldık Karla Mücadele Anlamında Çalışmalarımız Aralıksız Sürerken Kent Genelinde Kapalı Yolumuz Yok Dedi.