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Büyükşehir’den kene mücadelesi!
KAHRAMANMARAŞ
11.06.2020, 13:03
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaz sıcaklarının başladığı şu günlerde park, bahçe ve mesire alanlarında kene ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı ilaçlama çalışmalarına başladı.
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