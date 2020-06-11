Büyükşehir’den kene mücadelesi!

KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 13:03
Büyükşehir’den kene mücadelesi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaz sıcaklarının başladığı şu günlerde park, bahçe ve mesire alanlarında kene ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı ilaçlama çalışmalarına başladı.