Büyükşehir’den servis yoluna asfalt

KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 10:43
Büyükşehir’den servis yoluna asfalt

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında il genelinde hizmetlerine devam ediyor.