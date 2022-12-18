Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği anlamlı bir çalışmayla yürekleri ısıttı.
Büyükşehir Belediyesi, Şırnak’ın Silopi ilçesi Çardaklı İlk ve Ortaokulu’nda görev yapan Leyla öğretmenin çağrısına kayıtsız kalmadı.
Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerinin daha önce hiç Maraş Tarhanası yemediğini belirten Leyla öğretmenin talebine karşılık vererek Yerli Malı Haftası’nda Silopili öğrencilere tarhana gönderdi.
İlk kez tarhananın tadına bakan çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Tarhanayı çok sevdiğini belirten öğrenciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.