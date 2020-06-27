Büyükşehir’den sosyal belediyecilik

KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 10:18
Büyükşehir’den sosyal belediyecilik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da hemşehrilerinin hizmetinde olmaya devam ediyor.