Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Yazar Duran Boz ve Doç. Dr. Selim Somuncu tarafından hazırlanan ve Kültür Yayınları’na kazandırılan ‘Safahat Şairi Mehmet Akif Ersoy’ adlı eserin tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. 1 Ağustos Pazartesi günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 17.00’de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yazar Duran Boz ve Doç. Dr. Selim Somuncu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek kitap tanıtım programına tüm kitapseverlerin davetli olduğu belirtildi.