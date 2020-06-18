Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları

KAHRAMANMARAŞ 18.06.2020, 17:50
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının yaşandığı şu günlerde yeşil alanların budama, sulama, temizlik ve kalitesini artırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.