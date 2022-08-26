Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezi ve kırsal her bölgesinde ulaşım standardını yükseltmeyi sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen yol yenileme çalışmalarında ekiplerin yeni adresi Onikişubat ilçesinin Göksun sınırında yer alan Şahinkayası Mahallesi’ne bağlı Sisne ve Yaylacık mezrası oldu. Deforme olması dolayısıyla ulaşımda aksamaların meydana geldiği 12 kilometre uzunluğundaki grup yolu, başlatılan çalışma kapsamında sathi asfalt uygulamasıyla yenilenecek. İl merkezinden yaklaşık 60 kilometre, bağlı bulunduğu mahalleden ise 20 kilometre uzaklıkta bulunan mezralara, yenilenen grup yolu ulaşım kolaylığı sağlayacak.

‘Sisne Obası’ Sakinlerinden Hizmet Teşekkürü

Şahinkayası’nın ‘Sisne Obası’ sakinleri ise yapılan çalışmayı memnuniyetle karşıladı. Mahalle sakinlerinden Mecit Irmak, “Bizim obamız kurulalı 100 yılı geçmiş. İlk kez böyle kapsamlı bir hizmet görüyoruz. Çamlıca yol ayrımından burası 3,5 kilometre. Büyükşehir Belediyesi oradaki çalışmalarını tamamladı. Şahinkayası Mahallesi’ne ise 20 kilometrelik bir grup yolumuz var. Uzun yıllar atıl kaldı, şimdi yenileniyor çalışmalar devam ediyor. Başkanımız Hayrettin Güngör’ün nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi. Şahinkayası Muhtarı Hasan Şişman ise yapılan çalışmanın önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek teşekkür etti.