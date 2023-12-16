Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı yatırımlarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bulunan Yıldızevler Konutları’nda da üstyapı imalatlarına devam ediyor. Yıldızevler’de etaplar halinde gerçekleştirilen asfalt uygulamalarıyla bölgede ulaşımı iyileştiren Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme çalışmalarını da sürdürüyor. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar ise Yıldızevler sakinlerinin büyük beğenisini kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldızevler’de gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Yıldızevler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Engizek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi tarafından sitemizin altyapısı ve asfaltı yapıldı. Hayrettin Güngör Başkanımızın destekleriyle sitemizin eksikleri tek tek gideriliyor. Her zaman yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.