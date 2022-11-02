Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çocuk Korosu, 4 Kasım Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Minik yürekler, dev eserleri Kahramanmaraşlılar için seslendirecek. Öğretim Görevlisi Serap Yağmur İlhan şefliğinde gerçekleştirilecek konser saat 20.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi