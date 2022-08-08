Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, ilki geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Doğa Kampı etkinliğinin ikincisi doğaseverlerle buluştu. Zengin bitki örtüsü, havası ve eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilen etkinliğe toplamda 50 doğasever katılım sağladı. Yaklaşık 3 gün süren kampta doğaseverler, spor yaptı, muhabbet etti ve doğanın tadını çıkardı. Gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.