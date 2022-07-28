Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli sosyal etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. ‘Doğada Hayat Var’ sloganıyla doğaseverlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Doğa Kampı etkinliğini hayata geçirdi. Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilen kampa toplamda 35 doğasever katıldı. Yaklaşık 3 gün süren etkinlikte katılımcılar kampın ve doğanın tadını çıkardı. Çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenen katılımcılar, gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden doğa kampına ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli sosyal etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşlerine ilave olarak doğa kampı etkinliğimizi de hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte de doğa kampı etkinliğimizde doğaseverlerle düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.