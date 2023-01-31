Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Ocak ayı etkinlikleri kapsamında, Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Haldun Taner’in kaleme aldığı ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ adlı yetişkin tiyatrosu sanatseverlerle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteriye tiyatroseverler adeta akın etti. Salonun tıklım tıklım dolduğu etkinlikte Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri, sahne performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Tanzimat Dönemi’nden itibaren Türk tiyatrosunun karşılaştığı durumları mizahi bir üslupla ele alan gösteri, tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazandı. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.