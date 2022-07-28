Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı iş birliği neticesinde şehre yeni projeler kazandırmaya ve şehrin katma değerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Oluşturulması’ projesinin 4. Ulusötesi Toplantısı gerçekleştirildi. Norveç’in Sandefjord kentinde düzenlenen toplantıda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra proje ortaklarından Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İtalya, Yunanistan ve Avusturya’dan temsilciler de yer aldı. Toplantıda, proje konsorsiyumu tarafından hazırlanan online eğitim platformu ve platformda eğitimler için kullanılacak materyaller ve modüller incelendi. Online eğitimlere ilişkin pilot testler gerçekleştirildi. Toplantı, proje sonrası hayata geçirilebilecek iş birliklerinin ve ortaklıkların değerlendirilmesiyle noktalandı.

Projeler Üretmeyi Sürdüreceğiz

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak için hayata geçirdiğimiz ‘Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Oluşturulması’ projesinin 4. Ulusötesi Toplantısı’nı proje ortaklarımızın da katılımıyla Norveç’in Sandefjord kentinde gerçekleştirdik. Proje kapsamında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Şehrimizin katma değerini artırmak için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği neticesinde yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.