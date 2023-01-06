Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında çeşitli tematik sergiler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sanatçı Berhan Yılmazoğlu ve İbrahim Yılmazoğlu’nun eserlerinin yer aldığı Bi’ temalı yağlı boya resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılışında Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve farklı yaş grubundan çok sayıda sanatsever de yer aldı. Kesilen açılış kurdelesinin ardından katılımcılar sergiyi ziyaret ederek eserler hakkında serginin sahibi Berhan ve İbrahim Yılmazoğlu’ndan bilgiler aldı. Sergi, 9 Ocak Pazartesi gününe kadar Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Kültür Sanattan Yoksun Şehirler Çoraklaşır

Serginin açılışında konuşan Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Berhan ve İbrahim Yılmazoğlu hocalarımız yıllardır şehrimizde kültür sanatın gelişmesine önemli katkıda bulundular. Çalışmaları gerçekten bizler için çok kıymetli. Bugün de yağlı boya resim sergisinin açılışı için bir araya geldik. Berhan ve İbrahim Yılmazoğlu hocalarımıza ve sergi açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek. Kültür ve sanattan yoksun şehirler çoraklaşmaya mahkûmdur” ifadelerini kullandı.