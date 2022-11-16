Göç İdaresi Başkanlığı, UNHCR ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle; belediyelerin katılımları ile bilgi paylaşımı, belediyeler arasında sosyal uyuma ilişkin iyi örneklerin paylaşılması, üzerinde çalışılmaya başlanmış olan 2023-2028 Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’na katkı sağlamak, belediyelerin sosyal uyum sürecine katkısını ve dahiliyetini güçlendirmek için Sosyal Uyum ve Belediyeler Çalıştayı düzenlendi. Belediyelerin ve ilgili kurumların katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen çalıştayda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı yetkilileri de yer aldı.

Büyükşehir’in Projeleri Tanıtıldı

Belediye ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, Kahramanmaraş’ta ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde hayata geçirilen ‘Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz, Spora Atılan Adımlar, Hepimiz Güvendeyiz, Mülteci Aile ve Çocuk Birimi, Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Artırılması, Sahne Müşterek, Sosyal Uyum Merkezi’ gibi projeler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal uyumun desteklenmesine katkı sağlamak ve kadınların el becerilerini geliştirip aile bütçelerine destek olmak için hayata geçirilen Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde kursiyerler tarafından yapılan ahşap hediyelik eşyalar da alanda sergilenerek katılımcılara tanıtıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri, çalıştaya katılan belediye ve kurum yetkililerinin takdirini kazandı.