Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde gençlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ile Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen YKS Tercih Danışmanlık hizmetine üniversite adayları yoğun ilgi gösterdi. 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Piazza AVM’de kurulan tercih danışmanlık noktalarından bine yakın öğrenci faydalandı. Üniversite adayları ve ebeveynleri, ücretsiz olarak gerçekleştirilen tercih danışmanlık hizmetinden çok memnun kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne teşekkür etti.