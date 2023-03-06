Daha önce Adıyaman'da çadır kentteki depremzedelere kahve ikramında bulunan gönüllü ekibin sonraki durağı Kahramanmaraş oldu. Ekiptekiler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yerleşkesinde kurulan çadır kente gelerek buradaki depremzedelere "kırk yıl hatırı var" sloganıyla kahve ikram etti. Gönüllüler açtıkları stantta Türk kahvesi, filtre kahve, menengiç ve dibek kahvesi dağıttı.

İnsan Film Ekibi etkinlik koordinatörü Betül Doğan, AA muhabirine, depremlerden sonra temel ihtiyaçların ve insani yardımların bölgeye ulaştırıldığını söyledi.

Kendilerinin de bölgedeki insanlar için böyle bir organizasyon yaptıklarını ve bunu sürdüreceklerini anlatan Doğan, "İnsanlar bu deprem atmosferinden biraz çıksın istedik. Bilirsiniz, zaten kahve ruha iyi gelir. Böyle bir düşünceyle yola çıktık." dedi.

Daha önce gittikleri yerlerde çok güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Doğan, "Anonslarla buradaki standımıza insanları davet ediyoruz. Ayrıca çadırları gezip kahve ikramında bulunuyoruz. Kahve başı sohbetler dönüyor, çok güzel sohbetler ediyoruz. Burada güzel tepkiler aldık." diye konuştu.