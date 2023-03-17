Kentte koordinatör vali yardımcısı olarak görevli Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, AA muhabirine 13-15 Mart'ta kentte yoğun sağanak görüldüğünü söyledi.

Meteorolojinin uyarısı sonrası kentte özellikle çadır kentlere yönelik önlemler alındığının altını çizen Abbasoğlu, "Oluşturulan ekipler sayesinde vatandaşların tüm eksiklikleri giderildi. Paletler çakılarak çadırların zemin yükseltmesi yapıldı. Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde suyla teması engellenmiş oldu. Mümkün olduğunca biz zemini bozuk olan çadır alanlarını zemini sert olan yerlere taşıdık. Daha sonra ilave olarak branda serdik." dedi.

Zemini bozuk yerde kurulan 1150 çadırın sağlam zeminli başka bir yere taşındığını ifade eden Abbasoğlu, vatandaşların kendi çabaları ile kurdukları çadırlarında zeminlerini güçlendirdiklerini bu süreçte herhangi bir şikayet almadıklarını kaydetti.

Abbasoğlu, süreçte her bir çadır kente İçişleri Bakanlığı uzmanının görevlendirildiğini bu uzmanlardan sürekli yağışlarla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.