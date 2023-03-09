Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evi hasar gören 23 yaşındaki tarih öğrencesi Nuray Arıkmert, kendi dertlerini unutup çadır kentteki çocuklara yönelik eğitim çalışmalarına katılıyor.



Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evi zarar gören Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisi Arıkmert, ailesiyle Avşar çadır kentinde yaşamaya başladı.



Bölgede yardım faaliyetleri yürüten ve çoğunluğu kadınlardan oluşan Yeryüzü Çocukları Derneği'nin çalışmalarını katılan Arıkmert, çocuklara tarih alanında ders anlatmasının yanı sıra diğer sosyal aktivitelere de destek veriyor.



- "Kadın dayanışması çok yüksek düzeyde"



Arıkmert,depremin ilk gününden itibaren çadır kentte yaşadığını anlattı.

Çadır kentte yapılan çalışmalara şahit olduğunu dile getiren Arıkmert, "Hayat devam ediyor. Ders çalışmamız lazım. Buradaki çadıra geldim, hocalarımız, "Gönüllü olur musun?' dediler. Ben de kabul ettim." dedi.



"Çocukları da çok seviyorum. Severek yapıyorum." diyen Arıkmert, kadınların merhametli olmaları dolayısıyla bu tür etkinliklerde daha aktif yer aldıklarını ifade etti.

Arıkmert, bunun da işlerini daha kolay kıldığını anlatarak, "Kadın dayanışması çok yüksek düzeyde. Kıyafetlerini paylaşıyor, kendi çocuklarının sütünü veriyorlar. Dayanışma içindeler." diye konuştu.

- "Sürekli bir şeyler üretmek istiyorlar"

Derneğin gönüllü psikoloğu Ebrar Atakan da çadır kentteki kadınların, deprem nedeniyle günlük rutinlerini yapamadıkları için sürekli üretme isteği içinde olduklarına değindi.

Atakan, afetten etkilenen kadınların hayatının akışında büyük değişiklikler yaşandığına dikkati çekerek, "Sürekli bir şeyler üretmek istiyorlar. Biz de onlar için atölyeler yapıyoruz. Kadın gönüllülerimiz, erkeklere göre daha fazla. Depremzedeler ile iletişimde çok daha fazla faydalılar." ifadesini kullandı.