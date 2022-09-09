Ekiplerimizle birlikte Çağlayancerit İlçesi Boylu Mahallesi Merk Obasında yapmış olduğumuz çalışmalar ile su sıkıntısı çeken mahalle halkını kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturduk.

Projemiz kapsamında Çağlayancerit İlçesi Boylu Mahallesi Merk Obamızda toplamda 15.300 metre içme suyu şebeke ve isale hattı çalışmalarını tamamladık. Ayrıca mahalle halkımıza kesintisiz içme suyu temini sağlamak için 100 metreküp kapasiteli depo yapımını da tamamlayarak değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Kent merkezi ve ilçelerde kesintisiz hizmet sunabilmek için tüm ekip ve ekipmanlarımızla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. ​