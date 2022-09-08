Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından farkındalık ve çevre bilinci oluşturmak için hayata geçirilen “Doğaya Sahip Çıkıyoruz” projesinin ikinci programı gerçekleştirildi. Çağlayancerit Millet Konağı’nda sınava hazırlanarak üniversite kazanan YKS grubu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Çağlayancerit Zorkun Göleti ve Mesire Alanı çevresine atılarak bölgeyi kirleten atıklar toplandı. Program, Helete Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen sosyal etkinliklerle noktalandı. “Doğaya Sahip Çıkıyoruz” projesi kapsamında çevreyi atıklardan temizleyen ve doğanın tadını doyasıya çıkaran öğrenciler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi.

Farkındalık ve Çevre Bilinci Oluşturmayı Hedefliyoruz

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan projeye ilişkin yapılan açıklamada, “Farkındalık ve çevre bilinci oluşturmak için hayata geçirdiğimiz ‘Doğaya Sahip Çıkıyoruz’ projemizin ikinci programını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle birlikte Çağlayancerit ilçemizde bulunan Zorkun Göleti ve Mesire Alanı çevresine atılan atıkları topladık. Projemizi periyodik olarak diğer ilçelerimizde de gönüllülerimizle gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.