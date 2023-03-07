Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan büyük travma derin yaralar açtı. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarından barınmaya, sıcak yemek hizmetinden temel ihtiyaçların karşılanmasına kadar çok sayıda başlıkta ülkedeki tüm birimler seferber oldu.Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı himayesinde bir çok noktada olduğu gibi Çağlayancerit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Psikolog, Çocuk Gelişimci, Sınıf Öğretmeni, Özel Eğitim Öğretmeni, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik personelinden oluşan Psiko-sosyal destek ekipleri de yoğun mesai harcadı.

İlçe genelinde depremden etkilenen vatandaşlar ile yüz yüze görüşen ekipler psiko-sosyal destek sağladı. İlçe dışında köy köy dolaşan ekipler hane ziyaretleriyle yetişkin ve çocuklara yönelik etkinlikler de düzenledi.