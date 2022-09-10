Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835'inci Sokak'taki 4 katlı bir binanın 2'nci katında oturan Özbek asıllı Türk vatandaşı Deniz Kaya'nın evinde yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürüp, dumanı tahliye etti.

Evde maddi zarar oluşurken, yapılan araştırmada yangını ailenin 3 çocuğundan Yusuf’un çakmakla oynarken eşyaları tutuşturması sonucu çıkardığı ortaya çıktı.

Babadan oğluna yangın sitemi

Evde uyuduğu sırada küçük oğlu Yusuf'un gelip odanın yandığını söylediğini belirten Deniz Kaya, "Hemen koşup, söndürmeye çalıştım. Ancak, başaramadım." dedi.

Kaya, yangına neden olan oğluna, "En sonunda evi yakmayı başardın." diye sitemde bulundu.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.







