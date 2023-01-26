Gaziantep'te yaşayan Erdem Kesek, yaklaşık 16 yıl önce nişanlısıyla birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesine gitti. Motosikletini otoparka bırakan Kesek, nişanlısıyla gezdikten sonra döndüğünde motosikletini yerinde bulamadı. Etrafı iyice kontrol eden Kesek, motosikleti bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, motosikletin çalındığını tespit etti.

Evlenip 3 çocuk sahibi oldu

Nişanlısıyla evlenen Erdem Kesek'in bu süre içerisinde 3 çocuğu oldu. Çalınan motosikletinden umudunu kesen Erdem Kesek, 16 yıl sonra gelen bir telefonla büyük bir mutluluk yaşadı. Kesek'i arayan polis memuru, motosikletinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğunu söyledi. Yanına aldığı bir arkadaşıyla Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Kesek, evrakları imzaladıktan sonra motosikletinin götürüldüğü otoparka gitti. Burada motosikletine kavuşan Kesek, emniyet ekiplerine teşekkür etti.

"Anlatılmayacak duygulara büründüm"

Tarif edilemeyecek duygular içerisinde olduğunu söyleyen Erdem Kesek, “Gaziantep Hayvanat Bahçesinin girişindeki otoparka park etmiştim. Yaklaşık 16 yıl sonra gelen çok güzel bir sevinç oldu. Bu arada Türk polisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten anlatılabilecek bir duygu değil. Motosikletimizin Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli arkadaşlar tarafından bize teslim edilmesinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Allah polisimiz ve devletimizden razı olsun. Aradıkları anda çok da anlatılmayacak duygulara büründüm” diye konuştu. Motosikletine kavuşan Erdem Kesek, otopark içerisinde bir tur attıktan sonra Gaziantep'e götürdü.

Öte yandan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 13 günlük uygulamalarda 163 motosiklet sorgulanarak 91 sürücüye toplam 796 bin 651 Türk Lirası ceza kesildi. Ekipler 3 tanesi çalıntı, 7 tanesinin ise şase numarası kazınmış olmak üzere 57 motosikleti ise trafikten men etti.