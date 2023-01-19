Bu Kapsamda Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve Üyeleri, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın Şehir Ekonomisine Ve İstihdamına Büyük Katkılar Sağlayan İplik Sektöründe Yaşanan Sorunları Ankara’ya Taşıdı.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Ve Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı Ziyaret Eden Heyete Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in Yanı Sıra Milletvekilleri Ahmet Özdemir Mehmet Cihat Sezal Ve Habibe Öçal’da Eşlik Etti.

Ziyaret Sonrası Kente Dönen Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Verimli Bir Ziyaret Olduğunu Söyleyerek Sadece İplik Sektörünün Değil Kahramanmaraş’ın Birçok Sorunu İçin Bakanlarımızdan Sözler Aldık Kendilerine Teşekkür Ediyorum İfadelerine Yer Verdi.