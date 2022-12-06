Yangında araç küle dönerken, bagaj kısmındaki sürücünün anı defteri ise şans eseri zarar görmedi.

Olay, Manavgat D 400 karayolu, Yeniköy Kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü seyir halindeyken arızalanan otomobili yol kenarında park etti ve çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Sürücü ve yardımsever vatandaşlar, ittirdikleri otomobil bir anda alev alınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Otomobil küle dönerken, sadece aracın bagaj kısmında, sahibine ait anı defteri ile özel eşyalar zarar görmedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.