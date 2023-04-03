KSÜ Karacasu kampüsüne kurulan çadır kentte bir firmanın oluşturduğu çamaşır ile kurutma makineleri, gün boyunca ücretsiz hizmet veriyor.
Her etaba ayrı ayrı Kurulan çamaşırhanelerde aynı zamanda depremzedelerin gelir elde etmesi sağlanıyor.
KSÜ Karacasu kampüsüne kurulan çadır kentte bir firmanın oluşturduğu çamaşır ile kurutma makineleri, gün boyunca ücretsiz hizmet veriyor.
Her etaba ayrı ayrı Kurulan çamaşırhanelerde aynı zamanda depremzedelerin gelir elde etmesi sağlanıyor.
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