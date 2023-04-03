KSÜ Karacasu kampüsüne kurulan çadır kentte bir firmanın oluşturduğu çamaşır ile kurutma makineleri, gün boyunca ücretsiz hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını deprem sonrası tamamlamaya devam ediyor! Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını deprem sonrası tamamlamaya devam ediyor!

Her etaba ayrı ayrı Kurulan çamaşırhanelerde aynı zamanda depremzedelerin gelir elde etmesi sağlanıyor.