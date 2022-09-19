Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisleri uluslararası standartlarda hizmet kalitesiyle buluşturuluyor. Bu kapsamda, Çamlıca Sosyal Tesisi’nde start verilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Doğası, serin suları ve temiz havasıyla şehrin önemli turistik bölgelerinden Pınarbaşı mevkiinde 2 bin metrekarelik alanda konumlanan tesis, 25 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçiyor. Toplamda 900 metrekare kapalı servis alanı kazandırılan tesiste iki katlı restoran ve iki katlı kafeterya inşası sürüyor. Betonarme uygulamalar ve çevre düzenlemesi devam eden Çamlıca Sosyal Tesisi’nde çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Şehrin Tüm Lezzetleri Burada

Çamlıca Sosyal Tesisi’ne kazandırılan modern mutfak da ziyaretçilerine hünerli ellerden birçok yöresel lezzeti tatma imkânı sunacak. Manzarası, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla şehrin gözde mekânı olmaya hazırlanan Çamlıca Sosyal Tesisi; yeni servis alanları, oyun grupları, yeşil alanlar ve sosyal donatılara da ev sahipliği yapacak. Restoran ve kafeteryasıyla misafirlerine eşsiz yöresel lezzetleri sunmaya hazırlanan tesis; ziyaretçilerine konforu da yaşatacak.