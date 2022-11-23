Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehre sosyal donatıları ve yeşil alanları fazla, turizm potansiyeli yüksek, uluslararası standartlarda tesisler kazandırmaya devam ediyor.

Doğası, yeşil alanları ve temiz havasıyla şehrin önemli turistik bölgelerinden Pınarbaşı mevkiinde 2 bin metrekarelik alana konumlandırılan Çamlıca Sosyal Tesisi’nde çalışmalar hızla sürüyor.

25 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bölgeye toplamda 900 metrekare kapalı servis alanına sahip iki katlı kafeterya ve restoran, sosyal donatı alanları, oyun grupları ve yeşil alanlar kazandırılacak.

Bölgede gerçekleştirilen betonarme, demir bağlama ve sıva uygulamaları ile çevre düzenleme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak Çamlıca Sosyal Tesisi’nin manzarası, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla şehrin en gözde mekânları arasındaki yerini alması

hedefleniyor.

Şehir Turizmine Katkı Sağlayacak

Sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin turizm altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda yeni projelerimizden biri de Çamlıca’da hayata geçiyor. Yaklaşık 25 Milyon TL’lik yatırımla bölgeye şehir gastronomimize katkı sağlayacak, standardı yüksek bir tesis kazandırıyoruz.

Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.