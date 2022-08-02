Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yoğun bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye 250 metrekare alana sahip iki katlı restoran ve yine 250 metrekare alana sahip iki katlı kafeterya inşa ediliyor. Yaklaşık 25 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bölgeye açık ve kapalı servis alanları, sosyal donatı alanları, oyun grupları ve yeşil alanlar da kazandırılacak. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak Kahramanmaraşlıların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Şehrimize ve Hemşehrilerimize Hayırlı Olsun

Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimize yeni sosyal tesisler kazandırmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde başlatılan çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 25 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bölgeye yeni yeme içme mekânları, sosyal donatı alanları, oyun grupları ve yeşil alanlar kazandırılacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.