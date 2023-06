Can Kulağı Platformu, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelen Yardımlarla Birlikte Günlük 500 İhtiyaç Sahibine Bayramlık Kıyafet Dağıtımı Yaparken; Bayramda Da Platforma Bağışlanan Kurbanlıkların Etlerini Vatandaşlara Ulaştıracak.

Platformun Koordinasyon Merkezine Gelen İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar, Gerekli İncelemenin Ardından Kadın, Erkek Ve Çocuk Kıyafetlerinin Olduğu Alanlara Yönlendiriliyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Can Kulağı Platformu’nun Başlattığı Kıyafet Yardımı Kampanyasını Yerinde İnceleyerek Platform Başkanı Ali Demir’den Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı.

Can Kulağı Platformu Başkanı Ali Demir, Çalışmalara İlişkin Olarak Yaptığı Değerlendirmede Günlük 500 Kişiye Bayramlık Kıyafet Hediye Edildiğini Söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz İse, Can Kulağı Platformu Öncülüğünde Yapılan Yardım Ve Desteklerin Birçok Büyükşehir Belediyesini Geride Bıraktığının Altını Çizdi.