Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara başarılı bir yenisi daha eklendi.

PKKKCK-PYDYPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin bir tırın dorsesinin altına saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Teröristin yurt içine giriş yaptığı bilgisi alınması üzerine, 3 kişinin bulunduğu tır, Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma Krk.K.lığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Aranan terörist yakalandı

Yapılan araştırmada, tırdaki 3 erkek şahıstan 1'inin 'Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma ve Kasten Öldürme' suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğu tespit edildi.

2 şüpheli de gözaltına alındı

Operasyonda teröristin yurtiçine girmesine yardım ettiği tespit edilen 2 şahıs da Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Birçok terör olayına katıldığı belirlendi

Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin; başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt ili Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve 1 Jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi.

Terörist korumalığı yaptığı tespit edildi

Ayrıca PKKKCK-PYDYPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.

Terörist tutuklandı

Terörist, adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.