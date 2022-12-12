İlçeye bağlı 7 Mart Mahallesi'nde bulunan Miraç Camii İmamı Recep Çeri, cami cemaatinin sayısını arttırmak, gençlere camide namaz kılma alışkanlığı kazandırmak ve çocukların ilgisini camiye arttırmak için ilginç bir projeye imza attı. Camiye bir teleskop alan imam Çeri, teleskopu caminin damına kurdu. Ay'ın dolunay hali olduğu günlerde yatsı namazının ardından cami cemaati dahil olmak üzere özellikle gençler ve çocuklara teleskopla Ay ile yıldızları gözlemlemelerini sağlıyor. İlk defa teleskopla tanışan çocuklar ise gökyüzünü gözlemlemeye büyük ilgi duyuyor. Teleskopun yanı sıra 'mini market' adını verdiği bir tezgah yaptıran Çeri, tezgahta bulunan bisküvi, çikolata, meyve suyu gibi ürünleri de yatsı namazının ardından ücretsiz şekilde çocuklara ikram ediyor.