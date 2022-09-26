Antalya’nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde, 17 Eylül’de Dmitry Stepanov (37), isimli şahıs babası Pavel Stepanov'u (62) çekiçle başına vurduktan sonra telle boğarak öldürdü.

Ardından, annesi Tatiana Stepanov'u (64) da aynı şekilde ağır yaralayıp kaçan Stepanov, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gerçekleşen cinayete ilişkin kan donduran yeni bir gelişme daha yaşandı…

Dmitry Stepanov’un cinayet anları kamera ile kayda aldığı ortaya çıktı.

Sesli müzik açıp cinayeti kaydetmeye başladı

Dmitry Stepanov'un anne ve babasıyla bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi.

Dmitry Stepanov'un eline geçirdiği çekiçle babasının ve annesinin başlarına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi.

Sosyal medyadan o anları yayınladı

Stepanov, işlediği cinayeti ayrıntılı şekilde video kaydına alıp sosyal medyada yayınladı. Elini yüzünü yıkayıp sakin bir şekilde otelden yaya ayrıldığı belirlenen Stepanov'un videosu, şikayet üzerine sosyal medya sitesi tarafından yayından kaldırıldı.

Görüntülerde, çekici sakladığı yastığın altından alan Stepanov’un babasına defalarca vurup bayılttığı, koli bandı ile ağzını bağlayıp tel ile boğarak öldürdüğü anlar yer aldı.

‘Cinayet itirafı’ videosu da paylaşmıştı

İşlediği cinayetin ardından Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalanıp Manavgat'a getirilen ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan Dmitry Stepanov, bir kafede cinayeti neden işlediğini anlattığı bir itiraf videosu çekerek sosyal medya sitesinde 'cinayet itirafı' diye paylaşmıştı.