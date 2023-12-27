Kahramanmaraş'ın vazgeçilmez alışveriş noktalarından biri olan Çırağın AVM, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerine unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.

Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok marka ve ürünü bünyesinde barındıran Çırağın AVM, her ihtiyaca hitap eden zengin ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Çırağın AVM, yeni yıla özel olarak başlattığı çekiliş ile alışveriş tutkunlarına sürprizler sunuyor.

Çırağın AVM sosyal medya yöneticisi Fatma Dilken, sosyal medya ile başlattıkları çekilişin detaylarını Aksu Habere anlattı.