Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Akkoyun ailesi tarafından Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’ne kazandırılan Cemile Akkoyun Millet Konağı’nın açılış programında kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Programda kuran’ı kerim tilaveti okunurken katılımcılara aşure ikram edildi.

Cemile Akkoyun Millet Konağı’nın açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bizler şehrimizde bu tür çok kullanışlı sosyal alanların sayısını artırmak için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cemile Akkoyun Millet Konağı’nın Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını dileyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin” dedi.

Tekir Mahalle Muhtarı Ali Akkoyun’da bu gibi faaliyetlerin kentimizde artarak devam etmesini diledi.

Hayırsever İş İnsanı Orhan Akkoyun Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “annemin isminin yaşatılacağı bu konak Üngüt Mahallesine hayırlı uğurlu olsun” dedi.