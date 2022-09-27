Alpedo – Kervan Lezzet Grubu, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde 7.si düzenlenen ceviz ve kültür Festivali’ne sponsor oldu.

Alpedo – Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, 2 gün süren ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde dondurma şovlarıyla dikkat çekti.

Festivalde dondurma ikramlarında bulunan Alpedo – Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na Çağlayancerit Belediyespor Kulübü de forma jestiyle karşılık verdi.

Kahramanmaraş 1.Amatör de mücadele eden Çağlayancerit Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Kurt, Başkan Kervancıoğlu’na forma takdim etti ve festivale desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Alpedo – Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise yaptığı açıklama da şehrin spor takımlarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi ve forma için teşekkür etti.