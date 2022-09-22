Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın da destekleriyle kentin 2023 vizyonuna hazırlanması noktasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 17 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Bedestenci ve İl Müdürü Osman Arısal Elbistan’da belediye başkanı Mehmet Gürbüz ile bir araya geldi.

Kentin imarı ve yapılması gerenlerin masaya yatırıldığı toplantının ardından açıklama yapan Başkan Gürbüz, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın destekleriyle, kentin geleceğe hazırlanması çalışmalarının artırılarak sürdürüleceğini söyledi.

Bakanlıktan verilen desteğin önemine değinen Gürbüz: “Kıymetli bakanımız Sayın Murat Kurum beyefendiyi biz yaklaşık on gün önce ziyaret etmiştik. Sayın bakanımız ziyaretimizde şehrimize yaklaşık 17 milyon liralık bir bütçe aktarmıştı. Bakanımız Sayın Mahir Ünal beyefendiyle beraber gitmiştik ve şehrin yeniden imar edilmesi, iklim ve çevresel koşullarının iyileştirilmesi ve 2023 vizyonu doğrultusunda hükümetimizin plan ve programlarına uygun yapılaşmalarda kullanılmak üzere hatırı sayılır bir bütçe. Ben bu nedenle huzurlarınızda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum beyefendiye ilgileri için ben çok teşekkür ediyorum. Şehrimizi 2023 yılına bakanlığımızın da desteğiyle hazırlıyoruz. Bu vesileyle ben öncelikle sayın bakanımız Mahir Ünal beyefendiye, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve ulusalda bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Sayın bakanımızın göndermiş olduğu destek öncelikle kentsel dönüşüm çalışmalarımızda kullanılacak, tarihi kent merkezimizin yapımında kullanılacak ve şehirde oluşturmaya çalıştığımız rekreasyon alanlarının düzenleme çalışmalarında kullanılacak. İnşallah 50 bin metre karelik devasa, görkemli büyük bir kent meydanına kavuşacağız. Bunun projelerini daha önceden yapmıştık. İklim değişikliği ve çevresel konularda sayın bakanımız tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ımız ve Elbistan’ımızda da teşvikleri ve destekleri var. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Saraykent kentsel dönüşüm mağdurlarımızın sorunlarının çözülmesiyle ilgili de bir proje başlattık. Bu proje kapsamında da yakın zamanda inşallah önemli bir açıklamada bulunacağım. Hemşerilerimize müjdeli haberler vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.