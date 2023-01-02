Esentepe Mahallesi Ceyhan Nehri kıyısında kendisine ait bahçede zaman geçirirken nehirden gelen seslere pür dikkat kesilen Turgut Akbaş adlı vatandaş, su samurlarını cep telefonuyla görüntüledi.

Nehirden gelen sesin önce ne olduğunu anlamaya çalıştığını belirten Akbaş, hayvanları gördüğünde nesli tükenmekte olan su samuru olduklarını anladığını söyledi.

Akbaş tanıklık ettiği olayı şöyle anlattı: “Bir akşam bahçeye geldiğimizde çok acayip, alışık olmadığımız sesler geldiğini fark ettik. Yanımdaki arkadaşlarımla beraber ne olduğunu merak edip nehre baktık. Su samuru olduğunu fark ettik. Su samurları zamanla bize alıştılar. Sürekli gelip gitmeye başladılar. Çok güzel hayvanlar. Zararsızlar, sadece balık yiyorlar. Hiç kimseye bir zararı yoktur. Bunları gören halkın zararsız olduklarını bilip, kendilerinin de onlara zarar vermemesi gerekir. Nesli tükenmekte olan bir hayvan türü olduğu için korumamız gerekiyor. Bugüne kadar aynı anda dört adet su samurunu hep birlikte hareket ederken gördük. Su samuru gördüğümü söylediğimde gelip izlemek isteyenler oldu, bazen bahçeme gelenler tesadüfen gördü. Her zaman gelip gözükmüyorlar. Bazen gelip oyun oynayıp, balık tutup geri gidiyorlar.”