Altın ABD enflasyon verisi sonrası yüzde 1 geriledikten sonra bugün, Fed'in faiz artırımlarının süreceği beklentisini artıran ABD TÜFE verisinin baskısıyla yatay seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1702 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada gram altın 999 lira, çeyrek altın 1660 lira, cumhuriyet altını 6 bin 830 liradan satılıyor.



ENFLASYON SONRASI FED'DEN NE BEKLENİYOR?



Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırmasına artık kesin gözüyle bakarken 100 baz puanlık dev bir faiz artırımına da yüzde 38 ihtimal veriyor.

Enflasyon verileri açıklanmadan önce 100 baz puan faiz artırımına verilen olasılık sıfırdı. Bazı analistler önümüzdeki aylarda Fed faizinin geleceği tepe noktasına ilişkin beklentilerini de yukarı çekti.



Fed, merakla beklenen faiz kararını 21 Eylül'de açıklayacak.

Enflasyon verileri açıklanmadan önce 100 baz puan faiz artırımına verilen olasılık sıfırdı. Bazı analistler önümüzdeki aylarda Fed faizinin geleceği tepe noktasına ilişkin beklentilerini de yukarı çekti.



Fed, merakla beklenen faiz kararını 21 Eylül'de açıklayacak.

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.