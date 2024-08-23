Chicago'da pazartesi günü başlayan ve bugün sona eren Demokrat Parti Kongresi boyunca ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam etti.

Kongrenin son gününde "Ulusal Filistin İçin Adalet Koalisyonu" çatısı altında Union Park'ta buluşan binlerce gösterici, Filistin ve Gazze için sloganlar attı.

Polisin izin verdiği güzergah içerisinde yürüyüşlerini gerçekleştiren kalabalık grupta Amerikalı Araplar ve Müslümanlar, Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar, kadın hakları savunucu dernekler ve çeşitli insan hakları örgütlerine mensup göstericiler yer aldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu