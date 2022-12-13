Çiftçi Kayıt Sistemi'nde 1 Ekim itibarıyla dijital dönem başladı.

2,5 ayda başvuru yapanların sayısı yarım milyonu aştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru için son gün 31 Aralık.

Bugüne kadar sistemden 1 milyon 812 bin belge alındı.

Peki, e-Devlet üzerinden sisteme nasıl başvuru yapılıyor?

Çiftçiler e-Devlet kapısına kendi kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yapıyor. Arama kısmına 'Çiftçi Kayıt Sistemi' yazılıyor ve 'yenileme başvurusu' hizmeti seçiliyor. Açılan ekranda ilk başvuruyu yapmak için 'yeni başvuru' butonuna tıklanıyor.

Bu aşamadan sonra aydınlatma metnini okumak ve 'onaylıyorum' kutusunu işaretleyip 'devam et' butonuna tıklamak gerekiyor.

Çiftçiler açılan sayfada sistemdeki kayıtlı bilgilerini görüntüleyip ihtiyaç duyarsa güncelleyebiliyor. 'Ürün bilgisi değiştir' butonu ile ürün bilgilerinde de değişikliğe gidilebiliyor.

Son ekranda başvuruya ait tüm bilgiler görüntüleniyor, onaylanıp başvuru tamamlanıyor. İl ve ilçe müdürlüklerinin başvuruyu değerlendirmesi bekleniyor.