Kahramanmaraş İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Tarafından İlk Defa 2022 Üretim Sezonunda Onikişubat İlçesine Bağlı Cüceli Mahallesinde Pilot Uygulama Olarak Başlatılan "İncirde Kanlı Balsıra (Ceroplastes Rusci) Zararlısı İle Toplu Kimyasal Mücadele Uygulamaları" 2023 Üretim Sezonunda Da Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Fatmalı, Önsen Ve Kurtlar Mahalleleri Başta Olmak Üzere Bölgenin İncir Üretiminde Önde Gelen Tüm Alanları Çalışma Alanına Dahil Edildi.

Bölgeden 227 İncir Üreticisine Kanlı Balsıra Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarafından Finanse Edilen Ve Kahramanmaraş İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Tarafından Temin Edilen Bitki Koruma Ürünlerinin Dağıtımı %100 Hibeli Olarak Gerçekleştirildi.

Onikişubat İlçesine Bağlı Fatmalı Mahallesinde İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü İle Onikişubat İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü'nün Birlikte Organize Ettiği Etkinlikte Onikişubat İlçe Tarım Ve Orman Müdürü İsmail Kıraç Tarafından Proje Hakkında Bilgiler Verildi.

Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Personeli Tarafından Zararlı İle Mücadelenin Teknik Detayları Hakkında Bilgiler Verilerek, Üreticilerle Birlikte Yapılacak Toplu Mücadelenin Öneminden Bahsedildi.

