Eskişehir'de hasadın ardından tarım arazilerinin nadas sürümüne başlandı. Traktörün ardına takılan pulluk aparatı yardımıyla işlenen tarlalar, gelecek sezon için hazırlanıyor. Yağışların yağmamasından dolayı bu yıl sıkılaşan toprağı işlemeye çalışan çiftçiler, her zamankinden biraz daha fazla gayret ve yakıt harcıyor. Zorluklara rağmen çiftçiler nadas işlemi için toprağı 25-30 santimetre derinlikte sürerek hazırlıyor.

“2 litre yakıyorsak şu an 3-4 litre mazot yakıyoruz”

Yağışın azlığına ve buna bağlı olarak nadas işleminin zorluğuna değinen Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, sürüm hakkında da önemli bilgiler verdi. Başkan Naci Erdemli konuyla iligli şöyle konuştu;

“Şimdi yağış olmuş olsaydı bu tarlada sürüm yapmak çok daha kolay olacaktı. Normalde 2 litre yakıyorsak, şu an 3-4 litre mazot yakıyoruz. Tam tavında olmadığı için, nem olmadığı için, yağış olmadığı için böyle oluyor. Ama bundan sonra yağış olursa çıkan kesekler eriyecek. Bu yüzden erken sürümde fayda var. Biz anız tavı deriz, şimdi hasat kalkınca arkasından bu hasat tavından dolayı sürmemiz daha kolay oluyor. Bu bir hafta on günü geçerse sürümü daha zor olacak. 25-30 santimetre derinliğinde sürüm yapıyoruz. Bu tarlanın durumuna göre değişir. Bazı tarlalarda daha derin sürüm yaparsan daha iyi verim alırsın. Normal olması gereken 25-30 santimetre derinlikte nadas ederek ondan sonra üzerindeki kesekleri hallederek onun ekime hazırlanıp yapılması lazım. Önümüzdeki kış tarlamız tavını alacak, ilkbaharda tekrar ekeceğiz nasip olursa. Şimdi bu pulluk işleminden sonra biz bunu bırakacağız nadasa bırakır şeklinde. İlkyazında ekeceğimiz zaman nisan, mayıs aylarında ne ekeceksek hazırlayacağız hemen o günlerde bunu tavdayken ekeceğiz. Dediğim gibi bunun üzerine kürüm gerekiyorsa kürüm, kazayağı gerekiyorsa kazayağı, diğer tırmık hangisi lazımsa o sistemleri yaparak ekime hazırlıyoruz.”