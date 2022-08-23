Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ekiplerin yeni adresi Pazarcık ilçesinin 8 kırsal mahallesini birbirine bağlayan Cimikanlı Grup Yolu oldu. Sultanlar, Keleş, Beşçeşme, Yiğitler, Karagöl ve Eğrice mahallelerine direkt ulaşım sağlayan arterin; Cimikanlı çıkış mevkiindeki dik yokuşta eğim kontrol çalışmasına başlandı. Özellikle kış aylarında kazaların meydana geldiği belirtilen arterdeki çalışmayla, trafik daha güvenli hale gelecek.

Kazaların Önüne Geçilecek

Grup yolundaki çalışmanın bölge halkı için önemli olduğunu ifade eden Sultanlar Mahallesi Muhtarı Ömer Korçak, “Bu yolu civar sekiz mahallenin halkı kullanıyor. Özellikle vatandaşlarımız toplu taşımayla buradan tarlalara çalışmaya gidiyor. Cimikanlı çıkış mevkiindeki rampanın eğimi yüzde 40’a ulaşıyordu. Kışın kazalar yaşandı. Durumu Büyükşehir Belediye’mize bildirdik. Şimdi kazı çalışmaları yapılıyor. Eğim düşürüldükten sonra asfalt başlayacak. Yolumuz daha güvenli olacak” diye konuştu.