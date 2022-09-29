Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, 1 Ekim Cumartesi günü Sanatçı Dinçer Alaybeyoğlu’nun eserlerinin yer aldığı “Çınar” temalı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluşacak. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek sergi açılışı saat 17.30’da başlayacak. 31 Ekim tarihine kadar devam edecek sergiyi sanatseverler ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm sanatseverlerin sergi açılışına davetli olduğu belirtildi.