Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü.

Kavgada, Mehmet Kılıç (15), Halil Kılıç (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı.

Kavgada 1 kişi öldü

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç, kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma tarafından, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Erberk gözaltına alındı.

Hastanede öldürüldü

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından Erberk, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mehmet Erberk, jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırılıya uğradı. Erberk hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen şüpheli, jandarma ekiplerince hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı.

Olay sırasında şüphelinin yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Takviye ekiplerle önlem alındı

Mehmet Erberk'in yakınları, hastane önünde toplandı.

Yaşanan her iki cinayetin ardından ilçe genelinde zırhlı araçlarla önlem alındı.

Şanlıurfa kent merkezinden de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Akçakale'ye takviye ekipler sevk edildi.















