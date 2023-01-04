Edinilen bilgiye göre, 02 Ocak 2023 günü Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda şüpheli Ö.S.'nin tüfekle ateş etmesi sonucu A.A.A. olay yerinde, A.E.M.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, M.E.E. ile H.V. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi Ö.S suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine konuldu.